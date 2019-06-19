Бари Алибасов подробно объяснил, как выпил ядовитое средство

Продюсер раскрыл детали инцидента, который едва не стоил ему жизни.

Бари Алибасов едва выкарабкался из тяжелого состояния, в котором оказался после отравления жидкостью для чистки канализационных труб. Накануне продюсер вышел из больницы, где провел пять дней в медикаментозном сне.

больше по теме Выписавшегося из больницы Алибасова оставили в квартире одного Продюсер принял дома съемочную группу Андрея Малахова.

К создателю «На-на» приехал Андрей Малахов и команда программы «Прямой эфир». По словам телеведущего, он был шокирован неадекватным поведением Алибасова, несвязно говорившего, не узнававшего окружающих и рассуждавшего о страшных видениях, которые он пережил в коме.

Но момент, как он выпил средство «Крот», Бари Каримович помнит в деталях. Как рассказал шоумен, он отпил едкое средство по чистой случайности, так как очень хотел пить.

«Взял в руку вот так вот, открыл – и хлобысть! Когда пьешь, ты не задумываешься, когда хочется пить… Чтобы умереть от него, нужно всего лишь сорок секунд», – говорит Алибасов.

Эти слова подтвердила бывшая супруга продюсера Виктория. «Он такой рассеянный. Иногда мог с бутылкой подойти к зеркалу и что-то глотнуть, а потом только посмотреть, что это было», – рассказала женщина.

К счастью, Алибасову удалось выжить. Ожоги пищевода и желудка почти зарубцевались, теперь продюсеру предстоит пройти реабилитацию и вернуться к работе.