Алибасов запомнил до мельчайших деталей пугающие видения в коме

После выписки из больницы Бари Алибасов чувствует себя неважно. Он плохо понимает, что происходит вокруг, к примеру, сразу после возвращения домой он начал отмывать унитаз и раковины в своей квартире.

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Детали состояния основателя группы «На-на» выяснил Андрей Малахов, нагрянувший к нему домой со съемочной группой программы «Прямой эфир». Телекамера засняла разговор телеведущего с Бари Каримовичем.

Алибасов описал настоящий ад, в который он пережил в медикаментозном сне. Объяснения 72-летнего артиста были путаными, было заметно, что он не пришел в себя полностью. Но его видения были по-настоящему пугающими.

«Я дважды попадал в эту передрягу… Меня взяли в плен, меня всего избили… Они гнали быков и не давали мне повернуться. Были связаны руки, ноги, все болело. Жуткая боль! И все время били. Их задача была замучить меня, чтобы я ничего не говорил», – высказывается Алибасов, показывая жестами, как это происходило.

Пока продюсер не узнает всех, кого знал до отравления жидкостью для чистки труб. По словам медиков, память постепенно вернется, для этого потребуется некоторое время. Однако он все еще может остаться инвалидом из-за заживающего ожога. В случае, если процесс заживления пойдет неправильно, Алибасов не сможет самостоятельно принимать пищу из-за сужения пищевода.