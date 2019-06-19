Выписавшегося из больницы Алибасова оставили в квартире одного

Бари Алибасов вернулся домой из больницы, где он пробыл две недели после отравления жидкостью для чистки труб. Наутро после выписки в гости к продюсеру неожиданно приехала съемочная группа программы «Прямой эфир» во главе с Андреем Малаховым.

Телевизионщики застали артиста в нелучшем состоянии. Сильно ослабевший, с испариной на лбу, 72-летний артист отмывал раковины и унитаз в своем доме. При этом он вел себя неадекватно и находился в квартире совершенно один, компанию ему составлял лишь кот Чуча.

Малахов побеседовал с Бари Каримовичем. Как оказалось, память все еще не вернулась к нему. Он с трудом вспомнил имя телеведущего и поинтересовался, где его супруга Лидия Федосеева-Шукшина. На теле Алибасова были заметны пластыри, закрывающие следы от катетеров.

Напомним, выпив по ошибке вместо сока жидкость «Крот», создатель «На-на» получил серьезные ожоги пищевода и желудка. В медикаментозной коме артист провел пять дней, за это время его организм успел восстановиться.

НИИ Склифосовского Алибасов покинул по собственному желанию, теперь ему предстоит продолжить лечение в клинике в Казахстане.