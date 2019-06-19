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Уже не скроешь: на пальце Собчак заметили обручальное кольцо

Украшение ведущая продемонстрировала в эфире своего шоу.

Уже не скроешь: на пальце Собчак заметили обручальное кольцо
Ксения Собчак. Фото: globallookpress.com

Еще до официального расставания с Максимом Виторганом Ксению Собчак начали видеть в компании режиссера Константина Богомолова. Недавно, отвечая на вопрос журналистов, телеведущая призналась, что отношения с новым избранником не скрывает, но и афишировать их не намерена.

Однако любознательные зрители уже заметили на пальце ведущей обручальное кольцо. В очередном выпуске программы «Осторожно, Собчак!» ведущая побеседовала со своим коллегой Иваном Голуновым. В ролике можно увидеть, что на руке Собчак красуется кольцо с камнем на безымянном пальце правой руки.

Ксения Собчак и ее обручальное кольцо. Кадр видео YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!»

Напомним, на днях Ксения и Константин появились в Сочи, где проходил фестиваль «Кинотавр». Пара заселилась в один из самых роскошных отелей. У Ксении были двухкомнатные апартаменты, откуда открывался прекрасный вид на море Проживание в таком номере стоит около полумиллиона рублей за семь дней.

Не мог пропустить «Кинотавр» и экс-избранник Собчак. Виторган жил в значительно более скромном месте – гостинице стоимостью семь тысяч рублей за номер в сутки. Как сообщал портал teleprogramma.pro, на фестивале актер столкнулся с телеведущей и ее спутником, однако все сделали вид, что не заметили друг друга.

К слову, на «Кинотавре» Ксения не скрывала кольцо из белого золота с крупным бриллиантом. По слухам, дорогое украшение Собчак мог подарить Богомолов — в честь помолвки.

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Уже не скроешь: на пальце Собчак заметили обручальное кольцо
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