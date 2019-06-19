Агент мужа Климовой Месхи: «Я сомневаюсь, что они разводятся»

Слухи о расставании актеров уже несколько дней «гуляют» по Сети.

Уже несколько дней в Сети обсуждают информацию о том, что актеры Екатерина Климова и Гела Месхи разводятся. Звезды пока не комментируют это сообщение, однако внимательные поклонники уже назвали возможную причину разрыва пары — ею стала актриса сериала «Улетный экипаж» Катрин Асси. Якобы из-за нее Месхи оставил жену.

28-летняя Асси отказывается общаться с журналистами на эту тему. Что качается 33-летнего актера, то его сейчас нет в стране. Он находится за рубежом на съемках фильма. Однако журналистам портала Teleprogramma.pro удалось дозвониться до агента Месхи — Ольги Логиновой. По ее словам, актер предпочитает не распространяться о деталях личной жизни. При этом, сама Логинова не верит в развод пары.

«О своей личной жизни Месхи не распространяется. Могу сказать только свое мнение. Я очень сильно сомневаюсь, что они разводятся. Недавно видела Катю, считаю, что все это неправда», — заявила представитель артиста.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что старшая дочь Екатерины Климовой — Елизавета — заступилась за маму после того, как в прессе появились нелицеприятные публикации о 41-летней актрисе.