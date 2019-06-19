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Актриса Ирина Медведева показала фото первенца из роддома

Звезда скетч-шоу «6 кадров» впервые стала мамой.

Актриса Ирина Медведева показала фото первенца из роддома
Иина Медведева стала мамой. Фото: globallookpress.com

Актриса Ирина Медведева стала мамой. У 36-летней звезды скетч-шоу «6 кадров» родился сын, радостное событие произошло в одной из парижских медицинских клиник.

Артистка лично рассказала поклонникам о пополнении. В ее Instagram-аккаунте появился трогательный кадр, на котором запечатлены мама и малыш. На сделанном в роддоме снимке личико новорожденного закрыто стикером, но молодая мама Ирина просто светится от счастья.

Подписчики Медведевой с готовностью поздравили ее с рождением ребенка. В комментариях, конечно же, были только самые теплые пожелания актрисе и ее наследнику. Отметился в блоге и Вячеслав Манучаров, эмоционально заявивший: «Поздравляю! Родная моя! Какое счастье!».

Ирину Медведеву поздравляют с пополнением. Фото: Instagram@irina_medvedeva_official

Напомним, не столь давно актрисе пришлось пережить тяжелую потерю. В 2017 году не стало ее отца. Артистка признавалась, что все еще не в состоянии смириться с тем, что родителя больше нет. А прошлым летом, сообщал портал teleprogramma.pro, Медведева второй раз вышла замуж. Ее избранником стал француз-бизнесмен.

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6 кадровактрисабеременность и родыИрина Медведева

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Актриса Ирина Медведева показала фото первенца из роддома
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