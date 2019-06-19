«Он не альфонс»: Цымбалюк-Романовская вступилась за Шаляпина

Пианистка заверила, что они с Прохором совсем другие.

Виталина Цымбалюк-Романовская стала гостьей Youtube-шоу «ПРЕЛЬские тезисы». Пианистка откровенно ответила на вопросы о личной жизни. Она заметила, что после брака с Джигарханяном её воспринимали как охотницу за деньгами. Тоже самое произошло и с её нынешним возлюбленным Прохором Шаляпиным.

«Я уверена, что он не альфонс, я это знаю. Мы просто попали в стереотип, так сложились обстоятельства», — рассказала Виталина Цымбалюк-Романовская.

Пианистка рада, что встретилась с певцом. Они познакомились в гримерке одного ток-шоу. После совместного фото они обменялись номерами телефонов и почтой. Шаляпин отправил Виталине запись своей песни. Тогда пианистка влюбилась в его голос. Затем завязались отношения.