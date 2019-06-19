НОВОСТИ

«Он не альфонс»: Цымбалюк-Романовская вступилась за Шаляпина

Пианистка заверила, что они с Прохором совсем другие.

«Он не альфонс»: Цымбалюк-Романовская вступилась за Шаляпина
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: программа "ПРЕЛЬские тезисы"

Виталина Цымбалюк-Романовская стала гостьей Youtube-шоу «ПРЕЛЬские тезисы». Пианистка откровенно ответила на вопросы о личной жизни. Она заметила, что после брака с Джигарханяном её воспринимали как охотницу за деньгами. Тоже самое произошло и с её нынешним возлюбленным Прохором Шаляпиным.

Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото
Виталина Цымбалюк-Романовская верит, что Прохор Шаляпин никогда не был альфонсом. Скриншот: программа «ПРЕЛЬские тезисы»

«Я уверена, что он не альфонс, я это знаю. Мы просто попали в стереотип, так сложились обстоятельства», — рассказала Виталина Цымбалюк-Романовская.

Пианистка рада, что встретилась с певцом. Они познакомились в гримерке одного ток-шоу. После совместного фото они обменялись номерами телефонов и почтой. Шаляпин отправил Виталине запись своей песни. Тогда пианистка влюбилась в его голос. Затем завязались отношения.

«Мы начали сразу откровенно разговаривать. Я о его отношениях ничего не знала, потому что я в этом жанре недавно. Я все сериалы Прохора пропустила, так как занималась своими делами. Его ответы мне были понятны. Я думаю, он искренний человек», — поделилась Виталина Цымбалюк-Романовская.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Виталина Цымбалюк-РомановскаяПрохор ШаляпинШаляпин и Цымбалюк

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Он не альфонс»: Цымбалюк-Романовская вступилась за Шаляпина
Интересно?
Поделись с друзьями: