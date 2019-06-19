Актер сериала «Жизнь и судьба» закрутил роман с замужней женщиной

Александр Никольский считал, что возлюбленная родила от него сына и переводил ей деньги на его содержание, но в итоге выяснил, что его обманули.

Александр Никольский известен зрителям по сериалам «Жизнь и судьба», «СОБР», «Кровавая барыня». Обычно он не становился героем скандалов, но недавно таксист Максим Звездочкин заподозрил, что 67-летний актер является любовником его жены. Мужчина обнаружил неоднозначную переписку супруги с Александром. Теперь он убежден, что именно Никольский — отец семимесячного мальчика Артема, которого таксист считал своим сыном.

Максим в тайне от жены Татьяны сделал тест ДНК на отцовство. На днях он стал героем передачи «На самом деле» и рассказал о своем расследовании. По словам мужчины, в телефоне жены он обнаружил СМС, в которых значились переводы денег от Александра Викторовича. Каждый месяц она получала от него по 70 тысяч рублей. В комментариях были фразы: «Для сына», «На ребенка». Также Звездочкин знает, что она отправлялась в командировки и отдыхала в пятизвездочных отелях, хотя такие расходы ей не мог оплачивать работодатель.

Герой передачи уточнил, что десять лет назад его избранница родила первенца. Тогда они чуть не расстались. Спустя время мужчина узнал, что ребенок не от него. Несмотря на это, супругам удалось уладить разногласия. А после недавних событий Максим заподозрил, что жена снова его пытается обмануть.

Когда в студии появился Александр Никольский, он не стал сдерживать эмоции.

«Я слышал бред этого мерзавца, не побоюсь этого слова. Как и большинство граждан, я иногда смотрю телевизор. Вижу, что в последнее время просто повальное бедствие — выяснить в программах кто отец, бороться за наследство. Я считал, что такое бедствие избегу. Я не имею отношения к этому ребенку. Более того, я отказался от проведения ДНК-экспертизы. Считаю ниже своего достоинства доказывать, что это не мой ребенок», — высказался актер.

Тем не менее мужчина не стал отрицать, что знаком с Татьяной и помогал ей в карьере. Но он отметил, что не переводил ей денег. Проверка на полиграфе показала, что артист солгал. Он переводил средства девушке, чтобы обеспечить ребенка. Как оказалось, мужчина не исключает, что Артем его сын. Эксперты выяснили, что Татьяна показывала Никольскому результаты поддельной генетической экспертизы. Сам актер это упорно отрицал. Ведущему Дмитрию Шепелеву пришлось озвучить проведенный Звездочкиным ДНК-тест. Он показал, что таксист является отцом маленького Артема. Все заметили, что результаты расстроили Александра. После услышанного он признался, что был обманут Татьяной.