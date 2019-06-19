Галина Стаханова похудела до 35 килограммов после выкидыша

Актриса была беременна от Ролана Быкова. По словам актрисы, она полгода провела в больнице и находилась на грани жизни и смерти.

Актриса Галина Стаханова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о своем романе с популярным актером и режиссером Роланом Быковым. По ее словам, актер был крайне любвеобилен. «Он очень красиво за мной ухаживал. Писал стихи, красиво разговаривал. Мы целый год прожили с ним в коммунальной квартире. Его мама часто приходила ко мне и просила вытащить его из всяких дурных компаний, в которые он периодически попадал», – вспомнила актриса.

Галина Стаханова призналась, что забеременела от Быкова. При этом ей делали уколы и занесли инфекцию. Начался сепсис. В итоге ребенка от знаменитого актера она потеряла. Случился выкидыш. Как сказала звезда, врачи буквально вытащили ее с того света. В больницу даже вызывали родственников и говорили, что спасти ее вряд ли удастся. Двумя ногами, как она сама считает, была уже на том свете.

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В клинике в итоге Стаханова провела полгода. За это время Ролан Быков навестил ее всего один раз. Также однажды к ней пришла его мать. При этом Стаханова не держит зла, что Быков о ней позабыл. Она отметила, что он был в те годы очень востребован в профессии и не мог быть у нее чаще.

«Из больницы я выходила с весом в 35 килограммов. К счастью, меня спасли, а это самое главное. С Роланом Быковым мы остались друзьями на всю жизнь», – заявила Галина Стаханова.