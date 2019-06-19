Ургант не стал осуждать Малышеву за программу о «детях-кретинах»

До сих пор не утихает шумиха вокруг передачи Елены Малышевой «Жить здорово!», где малышей с ментальными проблемами назвали «детьми-кретинами». Эта тема мало кого оставила равнодушным. На ведущую обрушился шквал критики от звездных коллег, но нашлись и те, кто встал на защиту теледоктора. В их числе оказался и известный шоумен Иван Ургант.

Ведущий отметил, что данная тема касается его напрямую. Иван – член попечительского совета фондов «Центр лечебной педагогики» и «Особое детство». Он уверен, что проблемы особенных детей не должны замалчиваться. Люди, нуждающиеся в помощи и участии, должны знать: есть те, кто их понимает и поддерживает.

«Что касается Лены Малышевой, я не могу это обсуждать, она моя коллега. Она врач», – сказал Ургант в интервью радио «Комсомольская правда».

Напомним, на шоу Малышевой и ранее звучали высказывания, вызывавшие неоднозначный отклик общественности. Как сообщал портал teleprogramma.pro, ранее ведущая в своей программе заявила, что остеопатия – это не медицинская специальность. В ответ главный остеопат России Дмитрий Мохов написал директору «Первого канала» жалобу на Елену Васильевну.

А на проекте «Минута славы» знаменитость поделилась мнением о Майкле Джексоне, назвав его наркоманом и растлителем малолетних. Ведущие и участники передачи попытались сгладить ситуацию. Но Малышеву не убедило даже то, что препараты поп-король принимал по назначению врача, а бесспорных доказательств в деле о развращении детей так и не нашли.