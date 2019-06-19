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Галина Стаханова рассказала о своих чувствах к Олегу Анофриеву

Актеры очень симпатизировали друг другу.

Галина Стаханова рассказала о своих чувствах к Олегу Анофриеву
Галина Стаханова была влюблена в Олега Анофриева/кадр из программы "Судьба человека"

Актриса Галина Стаханова, которая запомнилась многим по своим ролям в «Елках», стала гостьей программы «Судьба человека». В студии у Бориса Корчевникова она призналась, что у нее была взаимная симпатия с актером Олегом Анофриевым. Правда, в более сильное чувство это влечение не переросло. Прежде всего потому, что актёр в те годы был уже женат на враче Наталье Отливщиковой. С этой женщиной, кстати, он прожил всю жизнь, вплоть до своей смерти в 2018 году.

Галина Стаханова, Олег Анофриев
Актер Олег Анофриев очень нравился Галине Стахановой/globallookpress.com

«Я в те годы работала в театре имени Маяковского. У нас возникла взаимная симпатия с Олегом Анофриевым. Он прекрасно пел и подарил мне пластинку. Я, конечно, была на седьмом небе от счастья, потому что любила его голос. Часто мы встречались с ним в репетиционном зале. Он садился за рояль и пел мне свои песни. Это было незабываемое время»,  заявила актриса.

При этом Галина Стаханова подчеркнула, что определенную черту с Олегом Анофриевым они никогда не переступали. Прежде всего потому, что у актера была супруга, которую он сильно любил.

«У него была хорошая семья и я не хотела ее разрушать. Интима между нами не было. Я вообще в своей жизни поставила карьеру превыше семьи. Кстати, ни разу об этом не пожалела», — заметила популярная актриса.

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Галина СтахановаОлег АнофриевПрограмма "Судьба человека"

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Галина Стаханова рассказала о своих чувствах к Олегу Анофриеву
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