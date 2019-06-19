Алибасов о нахождении в коме: «Я все время был связан»

Некоторое время назад Бари Алибасов был экстренно госпитализирован. 72-летний продюсер хотел выпить сок, но перепутал емкости. В итоге в его желудок попало средство для прочистки труб. Врачи диагностировали у него ожог пищевода и дыхательных путей. Состояние артиста было тяжелое, поэтому медики погрузили его в искусственную кому. Пять дней Бари провел в медикаментозном сне и вышел из комы лишь 11 июня.

Жена Алибасова, Лидия-Федосеева Шукшина, находилась рядом с ним, когда он пришел в себя. По словам женщины, он ей улыбнулся, но не сразу узнал в ней свою супругу, приняв Шукшину за доктора. Вскоре, несмотря на свое состояние, Бари дал интервью Андрею Малахову. Он рассказал о видениях, которые приходили к нему в беспамятстве.

«В этой коме я и был. Они гнали быков и не давали мне повернуться. Я все время был связан: ноги связаны, руки связаны, все болит», — поделился продюсер.

Алибасов рассказал все подробности своей госпитализации и нахождении в клинике. Полное интервью мужчины будет показано в передаче «Прямой эфир» вечером 19 июня. Можно сказать точно, что произошедшее изменило жизнь звезды. Точно неизвестно, какие последствия будут после того, как он получил такие серьезные ожоги желудка.

Накануне директор группы «НА-НА» Вадим Горжанкин заверил, что Бари еще полностью не пришел в себя и давал интервью под действием седативных препаратов. Два дня назад артиста забрал и отвез в Подмосковье к супруге его сын, Алибасов-младший. По мнению наследника, отцу сейчас лучше находится рядом с любимым человеком. Врачи также уверены, что воссоединение с близкими вне стен клиники пойдут пациенту на пользу.