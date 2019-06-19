Жена Цекало отпраздновала 28-летие в кругу близких

Когда Александр Цекало взял в жены сестру Веры Брежневой Викторию Галушку, то никто не мог представить, что этот брак даст трещину. Несмотря на то, что девушка родила артисту дочку и сына, в конце прошлого года стало известно, что они расстались. Цекало не стал медлить и вскоре женился на новой избраннице — актрисе казахского происхождения Дарине Эрвин. Торжество состоялось в США, где теперь и живет шоумен со своей возлюбленной.

Александра не смущает большая разница в возрасте с супругой. Девушка не только снимается в кино, но и пишет картины. Она обладает соблазнительной фигурой, поэтому у холста обычно делает фото в полуобнаженном виде. Более того, Дарина чаще всего изображает в своих работах обнаженных мужчин со всеми интимными подробностями.По всей видимости, такое хобби возлюбленной нисколько не смущает артиста.

18 июня Эрвин исполнилось 28 лет. Знаменательную дату она отпраздновала в ресторане в кругу друзей. За столом она сидела в платье-сорочке пастельного оттенка. Именинница наслаждалась не только изысканными блюдами и вином, но и поцелуями мужа.

В какой-то момент в зал вынесли торт со свечками. Под трогательную песню Дарина задула огоньки и загадала желание. Кадрами с праздника она поделилась в соцсети.

До наступления вечера супруга Цекало занималась любимым делом. Она рисовала, стоя перед холстом в одних джинсах. «Когда я создаю искусство, у меня нет ни правил, ни методов. Я смотрю на обнаженное тело и вижу множество бесконечно маленьких тонов. Я должна найти те, которые сделают плоть на моем холсте живой и вибрирующей», — поделилась в Instagram жена продюсера.