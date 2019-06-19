Шаляпин и Цымбалюк-Романовская ночью прилегли у церкви

Самобытная пара этот момент не забыла запечатлеть на видео. Как заметил музыкант, к тем кто лежит у храма приходит настоящее счастье.

Музыкант Прохор Шаляпин и его подруга пианистка из Киева Виталина Цымбалюк-Романовская прямо среди ночи прилегли у церкви Вознесения Господня в столице. Звезды отметили, что иногда нужно ночью обязательно полежать у храма и тогда, как они считают, будет настоящее счастье.

«Доброй ночи, дорогие друзья. Как в песне: «Я поля влюбленным постелю». Мы лежим на моем самом любимом месте в Москве, которое я посещаю ночами. Привел сюда Виталину. Это церковь вознесения Господня. Как тебе Виталина?» — спросил свою возлюбленную Прохор Шаляпин. «Я думаю, что здесь можно до утра проспать. Как ты считаешь? Что нам мешает?» — сказала она. «Ну, если бы не комары мы бы здесь подольше бы поспали, конечно», — отметил он.

Пианистка из Киева напомнила своему возлюбленному, что у них теперь есть палатка. На это он сказал, что палатка им больше подойдет для пляжа. «В общем друзья, мы вас всех очень сильно любим. Лежите также как мы у церкви», — заявил музыкант.

Добавим, что Прохор Шаляпин достаточно часто совершает экстравагантные поступки. Не так давно он размещал в социальных сетях видеозапись, на которой лежит с бывшей супругой актера Армена Джигарханяна в ванной. При этом молодые люди ели клубнику и пили шампанское. Музыкант сказал, что им безумно нравится так проводить долгие вечера.

Кстати, певец на днях стал гостем программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Эфир программы выйдет в ближайшую субботу, 23 июня.