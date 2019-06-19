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Целительница Джуна предсказала отравление Алибасова 20 лет назад

Экстрасенс предупреждала продюсера об «огне, идущем из горла».

Целительница Джуна предсказала отравление Алибасова 20 лет назад
Джуна сделала предсказание Баи Алибасову. Фото: globallookpress.com

Целительницы Джуны не стало четыре года назад. На 66-м году жизни она скончалась при странных обстоятельствах, пробыв, по некоторым сведениям, в коме последних два дня перед смертью.

Многие скептически относились к Давиташвили, считая ее сверхъестественные способности обычным шарлатанством. Однако поклонников ее таланта было значительно больше, чем скептиков. Клиентами целительницы становились самые известные люди, в числе которых оказался Бари Алибасов. Двадцать лет назад медиум предсказала трагедию, случившуюся с продюсером «На-на» совсем недавно.

Как рассказал телеведущий Дмитрий Борисов в эфире нового выпуска программы «Пусть говорят», свое предсказание Джуна сделала при свидетелях. Она сообщила Алибасову, что в будущем его может убить «огонь, идущий из горла».

Тогда Бари бросил курить. Он был уверен, что предсказательница говорила именно об опасности сигарет. Но от судьбы продюсер уйти не смог, 4 июня с ним случилась трагедия. Случайно глотнув средство для прочистки канализационных труб, перепутав его с упаковкой сока, Алибасов был экстренно госпитализирован в НИИ Склифосовского.

На грани между жизнью и смертью продюсер был несколько дней. К счастью, его организм справился с тяжелейшим химическим ожогом внутренних органов. Пока все еще существует опасность, что 72-летний шоумен не сможет самостоятельно принимать пищу, но из больницы он уже выписан.

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Бари Алибасов отравлениеБари Алибасов последние новостиДжуна ДавиташвилиДмитрий БорисовПрограмма "Пусть говорят"

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Целительница Джуна предсказала отравление Алибасова 20 лет назад
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