«Обошлось. Живём дальше!»: Киркоров опубликовал запись посадки самолета

Певец отметил, что этот полет из Варны в Москву не забудет никогда.

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров разместил в социальных сетях ролик, на котором показана посадка самолета. Лайнер летел из Варны в Москву. Певец лично вел запись. Самолет достаточно жестко приземлился на взлетно-посадочную полосу. В салоне слышны крики пассажиров и ненормативная лексика.

«Эти 30 секунд своей жизни я не забуду никогда! Благодарность пилотам рейса S7 922 ВАРНА — МОСКВА авиакомпании S7 за профессионализм и слаженность действий. Обошлось. На сей раз. Живём дальше!» – заявил музыкант.

Напомним, что вчера, 18 июня, Филипп Киркоров вместе с детьми отправился из болгарской Варны, где он проводил отпуск, в Москву. Лайнеру не удалось с первого раза приземлиться в Домодедово. Пилот в последний момент принял решение пойти на второй круг. Позже стало известно, что причиной этого стал сильный ветер, который гулял в районе аэропорта.

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К счастью, со второго захода самолету удалось приземлиться. Никто из пассажиров рейса не пострадал. Позже представители авиакомпании заявили, что самолет не касался земли при первом заходе на посадку, как о том рассказывал поп-король. Командир экипажа раньше принял решение не рисковать здоровьем пассажиров и уйти на второй круг.

Добавим, что уже через два дня Киркорову снова предстоит долгое путешествие в самолете. Вместе с детьми он улетает в Америку. Об этом в соцсетях рассказывала дочь певца Алла-Виктория.

Кстати, не так давно Филипп был гостем «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». В студии он, как раз рассказывал, что на день рождения ему подарили автобус, на котором он собирается колесить с концертами по стране. Довлатова отметила, что на это будет уходить намного больше времени. Поп-король заявил, что в последнее время он очень не любит полеты на самолетах. У него откуда-то появилась аэрофобия, поэтому он готов лучше потерять время, но доехать до нужного города на автобусе.