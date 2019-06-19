Кокорину помогут воссоединиться с братом в колонии

В законодательстве нет ограничений, которые бы не позволили футболисту и его родственнику отбывать наказание в одном месте.

Всем известно, что известные футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин всего за один вечер успели повздорить с двумя мужчинами и нанести им телесные повреждения. Вскоре после нападения на чиновника и водителя телеведущей полиция взяла спортсменов под стражу. Они провели несколько месяцев в СИЗО и даже не смогли встретить Новый год со своими семьями.

13 июня на очередном заседании суда был вынесен приговор Мамаеву и Кокорину. Александр Кокорин получили 1 год и 6 месяцев тюремного заключения, а Павел Мамаев — 1 год и 5 месяцев. Также по этому делу проходил брат Кокорина Кирилл. Молодой человек тоже участвовал в потасовках и понесет такое же наказание, как и его знаменитый родственник. Ранее появилась информация, что футболисты будут отправлены в колонию в один из регионов Центрального федерального округа. Точные места станут известны, как только будут получены официальные документы о вступлении приговора в силу.

Не исключено, что Мамаев и Кокорин будут отбывать наказание в разных колониях. Накануне Кокорин попросил, чтобы его не разлучали с братом. Похоже, что его просьба была услышана.

Заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко рассказал, что ведомство поможет братьям Кокориным попасть в одну колонию, об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва». По словам чиновника, в законодательстве не прописаны ограничения, которые бы помешали футболисту и его брату отбывать наказание в одном месте. «Мы поможем им, не вижу в этом совершенно никакой проблемы. Это не какая-то устойчивая ОПГ», — подчеркнул Максименко. Он также отметил, что очень надеется на то, что браться больше не будут нарушать закон.