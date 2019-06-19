Алибасову прописана специальная диета после выхода из комы

Кроме этого, у продюсера до сих пор не на сто процентов ясное сознание.

Пиар-директор продюсера группы «На-На» Бари Алибасова Вадим Горжанкин заявил, что его подопечный после выхода из комы вынужден питаться специальной пищей. Есть обычную еду ему сейчас противопоказано. При этом Горжанкин добавил, что у Алибасова до сих пор не до конца ясное сознание. Однако с каждым днем ему становится все лучше и лучше. В планах отправить продюсера группы «На-На» на реабилитацию в Казахстан. Это произойдет через несколько дней, когда состояние продюсера стабилизируется, сообщает РИА «Новости».

Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб, перепутав ее с соком. Врачи диагностировали у него ожог пищевода, желудка и дыхательных путей. Интересно, что несмотря на тяжелую болезнь продюсер уже пообщался с журналистами. У него удалось взять интервью телеведущему Андрею Малахову. Во время беседы продюсер признался, что когда находился в коме, ему казалось, что за ним гонится стадо быков. Он при этом не мог пошевелить руками и ногами.

Жена Бари Алибасова Лидия-Федосеева Шукшина со своей стороны рассказывала о первых впечатлениях супруга, когда он вышел из комы. Продюсер смог улыбнуться дважды актрисе. При этом он не сразу понял, что она его жена. Сначала он думал, что Федосеева-Шукшина — один из докторов.

Добавим, что во время беседы с Малаховым, Алибасов находился под действием седативных препаратов, поэтому мог говорить довольно странные вещи. Об этом заявили представители команды продюсера.