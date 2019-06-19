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Больной раком Александрой Яковлевой восхитился депутат Госдумы

Вадим Манукян не смог сдержать эмоций, когда узнал о трагедии актрисы.

Больной раком Александрой Яковлевой восхитился депутат Госдумы
Александрой Яковлевой восхищен депутат Госдумы/globallookpress.com

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян, узнав о желании больной раком актрисы Александры Яковлевой, не смог сдержать эмоций. Он призвал россиян исполнить просьбу звезды и прийти на ее спектакль в Пушкине, который состоится 19 июня в 19:00.

Александра Яковлева, Вадим Манукян
Александра Яковлева прославилась на всю страну/globallookpress.com

По словам Манукяна, сегодня найдется не так много людей, которые не просто признаются в тяжелом заболевании на всю страну, но еще и не опускают руки, и борются с болезнью. Как считает Манукян, многие в такой ситуации бросили бы клич о помощи и стали бы просить деньги на свое лечение. Александра Яковлева пошла другим путем. Она просто попросила прийти на ее спектакль, который специально для нее поставила драматург Татьяна Москвина.

Как считает Манукян, даже многие коллеги звезды картин «Экипаж» и «Чародеи» должны в этой непростой ситуации прийти на спектакль и таким образом выразить поддержку актрисе. Депутат уверен, что этот факт продлит жизнь Александре Яковлевой. Также Манукян восхищен поступком телеведущего Андрея Малахова, который поддержал звезду в такой непростой момент и пригласил на свою программу «Привет, Андрей!», которая была посвящена четвертой годовщине ухода из жизни певицы Жанны Фриске, сообщает «Комсомольская правда».

В студии, напомним, Александра Яковлева рассказывала, что от нее в тяжелый момент, когда она узнала страшный диагноз, отвернулись многие близкие люди. Правда, конкретных фамилий актриса предпочла не называть.

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Тэги:

Александра ЯковлеваАндрей МалаховВадим Манукян

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Больной раком Александрой Яковлевой восхитился депутат Госдумы
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