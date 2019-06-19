Полицейский, сопровождавший принца Уильяма и Кейт, сбил женщину

Машина полиции, следовавшая по маршруту звездной пары, задела 83-летнюю старушку, переходившую в тот момент дорогу. Сейчас она находится в больнице в тяжелом состоянии.

Крайне неприятный инцидент произошел с членами британской королевской семьи, герцогом и герцогиней Кембриджскими, отправившимися на церемонию вручения ордена Подвязки. Проезжая по одной из улиц, полицейский, сопровождавший Кейт и Уильяма, сбил 83-летнюю старушку, которая в тот момент как раз переходила через дорогу, пишет The Sun.

Страж порядка ехал перед автомобилем Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Отмечается, что Ирен Мэйор, именно так зовут пострадавшую, доставлена в больницу в тяжелом состоянии с многочисленными травмами. Герцог и герцогиня, по сообщениям, отправили старушке цветы и небольшое письмо, в котором выражают сочувствие и сожаление об инциденте, а также изъявляют желание навестить ее, если, конечно, сама Ирэн будет не против.

Напомним, последний до недавнего случая инцидент случился с принцем Филиппом, после которого он перестал самостоятельно водить машину.