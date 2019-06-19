Ставицкая не уговорила Садальского поздравить Галкина с днем рождения

Актер, как известно, очень часто нелестно высказывался о юмористе и его творчестве.

Актер Станислав Садальский в Instagram рассказал, что его подруга, актриса Мила Ставицкая, слезно умоляла его поздравить телеведущего Максима Галкина с днем рождения. Как сказал актер, близкая знакомая обожает юмориста и его творчество.

«Сижу с подругой Галкина. Лакомимся средиземноморскими деликатесами. Заколебала. Поздравь Галкина, поздравь, люблю его», — заявил актер, намекая, что актриса его немного достала своей назойливостью в этом вопросе. Отметим, что он так и не смог наступить на горло собственной песне и пойти на примирение с телеведущим. В то же время Садальский выразил сострадание жене Максима Галкина, Примадонне отечественной эстрады Алле Пугачевой. Ее он назвал «бедной Аллусей». Кроме того, он спросил своих подписчиков, могут ли они вместо него поздравить Максима Галкина.

Отметим, что на протяжении долгого времени Станислав Садальский критикует Максима Галкина и его программы. Он считает, что они бездарные и у них низкий рейтинг. По словам актёра, Галкину удаются только те эфиры, в которых задействованы дети. Сам шоумен ранее отмечал, что он не понимает, за что Садальский на него так взъелся. Да и актер пока не раскрывает своих карт, почему между ними пробежала черная кошка.

Напомним, что накануне, 18 июня, Максиму Галкину исполнилось 43 года. С праздником его поздравили многие звезды шоу-бизнеса. Дети Филиппа Киркорова и вовсе записали видеообращение, в ходе которого спели для юмориста песенку.