Алибасов общался с Малаховым под действием препаратов

Продюсер Бари Алибасов во время интервью телеведущему Андрею Малахову был под действием седативных препаратов. Представитель артиста Вадим Горжанкин заявил, что во время беседы Алибасов еще не пришел в себя. В некоторые моменты он просто не отдавал отчет своим словам. Горжанкин попросил делать скидку на это, когда зрители будут смотреть и слушать, что сказал продюсер тележурналисту.

Отметим, что Бари Алибасов во время интервью заявил, что, когда он находился в коме, ему снилось, что его гнали некие быки, которые не давали ему повернуться. По словам артиста, он был связан. У него болели все конечности, сообщает телеканал «Звезда».

Полностью интервью Бари Алибасова Андрею Малахову выйдет в эфир 19 июня в программе «Прямой эфир». Телеведущему удалось пообщаться с продюсером, когда тот находился в клинике.

Бари Алибасов, как отмечает его сын, сейчас напоминает пятилетнего ребенка. Он не помнит многих моментов из своей жизни. Более того, на днях во время программы «Пусть говорят» Алибасов-младший рассказывал, что отец хочет поступать в вуз. Продюсер позабыл, что ему уже 72 года и грызть гранит науки поздно. Сын продюсера в ближайшее время отправит отца в Казахстан вместе с его супругой, актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Там Бари Алибасов будет проходить дальнейшую реабилитацию после отравления «Кротом», который он перепутал с упаковкой сока. Кстати, его жена уже говорила ранее, что собирается судиться с производителями ядовитого вещества.