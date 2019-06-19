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Алибасов общался с Малаховым под действием препаратов

Представитель артиста Вадим Горжанкин сказал, что продюсер не отдавал отчет своим словам.

Алибасов общался с Малаховым под действием препаратов
Алибасов не отдавал отчет своим словам во время интервью Малахову/globallookpress.com

Продюсер Бари Алибасов во время интервью телеведущему Андрею Малахову был под действием седативных препаратов. Представитель артиста Вадим Горжанкин заявил, что во время беседы Алибасов еще не пришел в себя. В некоторые моменты он просто не отдавал отчет своим словам. Горжанкин попросил делать скидку на это, когда зрители будут смотреть и слушать, что сказал продюсер тележурналисту.

Бари Алибасов, Лидия Федосеева-Шукшина, Андрей Малахов
Алибасов продолжит восстановление в Казахстане, куда поедет с женой/globallookpress.com

Отметим, что Бари Алибасов во время интервью заявил, что, когда он находился в коме, ему снилось, что его гнали некие быки, которые не давали ему повернуться. По словам артиста, он был связан. У него болели все конечности, сообщает телеканал «Звезда».

Полностью интервью Бари Алибасова Андрею Малахову выйдет в эфир 19 июня в программе «Прямой эфир». Телеведущему удалось пообщаться с продюсером, когда тот находился в клинике.

Бари Алибасов, как отмечает его сын, сейчас напоминает пятилетнего ребенка. Он не помнит многих моментов из своей жизни. Более того, на днях во время программы «Пусть говорят» Алибасов-младший рассказывал, что отец хочет поступать в вуз. Продюсер позабыл, что ему уже 72 года и грызть гранит науки поздно. Сын продюсера в ближайшее время отправит отца в Казахстан вместе с его супругой, актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Там Бари Алибасов будет проходить дальнейшую реабилитацию после отравления «Кротом», который он перепутал с упаковкой сока. Кстати, его жена уже говорила ранее, что собирается судиться с производителями ядовитого вещества.

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Алибасов общался с Малаховым под действием препаратов
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