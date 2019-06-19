Больная раком Яковлева отказалась просить деньги на лечение

Звезда картин «Чародеи», «Экипаж» и «Человек с бульвара Капуцинов» Александра Яковлева заявила, что не собирается ни у кого клянчить деньги на свое лечение от онкологического заболевания. Она их честно заработает. По словам актрисы, после эфира у телеведущего Андрея Малахова к ней приковано повышенное внимание. При этом билеты на спектакль с ее участием, который пройдет 19 июня, еще есть. «Мест пока полно», — отметила актриса, которая месяц назад на всю страну призналась, что борется с раком.

Актриса признается, что пока запланирован всего один спектакль с ее участием. Специально для нее подруга Татьяна Москвина написала криминальную комедию «Две женщины и лейтенант». На сцене будет всего трое актеров. При этом у Яковлевой — главная роль. Актриса честно сказала, что не знает, будут ли еще спектакли с ее участием. Многое в этом вопросе будет как раз зависеть от того, как люди откликнутся на примерный показ, сообщает «Комсомольская правда».

больше по теме Александра Яковлева рассказала о предательстве близких людей Актриса уже несколько месяцев борется с раком.

Напомним, что несколько дней назад Александра Яковлева стала гостьей программы «Привет, Андрей!» на канале «Россия-1». В студии у Андрея Малахова шел разговор о певице Жанне Фриске, которая скончалась от рака мозга четыре года назад. Александра Яковлева поведала свою историю. По ее словам, за время борьбы с раком она уже скинула двадцать килограммов.

Также актриса рассказала, что от нее отвернулись близкие люди, когда узнали о ее неутешительном диагнозе. Правда, она не стала называть конкретных имен.