Больная раком Яковлева отказалась просить деньги на лечение

Звезда картин «Чародеи», «Экипаж» и «Человек с бульвара Капуцинов» Александра Яковлева заявила, что не собирается ни у кого клянчить деньги на свое лечение от онкологического заболевания. Она их честно заработает. По словам актрисы, после эфира у телеведущего Андрея Малахова к ней приковано повышенное внимание. При этом билеты на спектакль с ее участием, который пройдет 19 июня, еще есть. «Мест пока полно», — отметила актриса, которая месяц назад на всю страну призналась, что борется с раком.
Актриса признается, что пока запланирован всего один спектакль с ее участием. Специально для нее подруга Татьяна Москвина написала криминальную комедию «Две женщины и лейтенант». На сцене будет всего трое актеров. При этом у Яковлевой — главная роль. Актриса честно сказала, что не знает, будут ли еще спектакли с ее участием. Многое в этом вопросе будет как раз зависеть от того, как люди откликнутся на примерный показ, сообщает «Комсомольская правда».
Напомним, что несколько дней назад Александра Яковлева стала гостьей программы «Привет, Андрей!» на канале «Россия-1». В студии у Андрея Малахова шел разговор о певице Жанне Фриске, которая скончалась от рака мозга четыре года назад. Александра Яковлева поведала свою историю. По ее словам, за время борьбы с раком она уже скинула двадцать килограммов.
Также актриса рассказала, что от нее отвернулись близкие люди, когда узнали о ее неутешительном диагнозе. Правда, она не стала называть конкретных имен.