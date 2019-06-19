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Жара царит не только в Москве, но и почти на всей территории России

Во многих регионах сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Жара царит не только в Москве, но и почти на всей территории России
На Россию наступает жара/globallookpress.com

Жара пришла во многие регионы России. В связи с этим сохраняется высокая пожарная опасность. Особенно сильно жару ощутят на себе жители южных регионов страны. Здесь в среду, 19 июня, дневная температура составит от 32 до 37 градусов выше ноля. В горных районах возможны локальные ливневые дожди и грозы.

Жаркая погода, Погода в России
Во многие регионы страны пришла жара/globallookpress.com

Начнет повышаться температура воздуха в Поволжье. Если в начале недели здесь было всего 12-17 градусов, то к середине недели в южных и восточных частях воздух прогреется до 22-27 градусов. В Центральном регионе также столбики термометра будут показывать выше 25 градусов.

На Урале в начале недели днем было достаточно прохладно – около пятнадцати градусов тепла. К среде, 19 июня, воздух прогреется уже до 25 градусов. Таким образом показатели термометров войдут в рамки нормы.

В Сибири дневная температура составит 22-27 градусов. В среду ожидаются дожди на севере и западе региона. На Дальний Восток продолжит наступление насыщенный морской влагой воздух. Здесь в отличие остальной части страны пройдут дожди. Впрочем, температура воздуха составит вполне комфортные 20-25 градусов тепла.

В Санкт-Петербурге днем будет в районе 21-24 градусов тепла. Дождей синоптики пока не прогнозируют. В Москве воздух прогреется до 24-27 градусов и никаких осадков не предвидится, сообщает центр «Фобос».

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Тэги:

Жаркая погодапрогноз погодыЦентр "Фобос"
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Жара царит не только в Москве, но и почти на всей территории России
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