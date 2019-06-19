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Месхи закрутил роман со звездой сериала «Улетный экипаж»

Муж Екатерины Климовой был замечен в обществе молодой актрисы Катрин Асси.

Месхи закрутил роман со звездой сериала «Улетный экипаж»
У Гелы Месхи новая любовь/instagram.com/gelameshi/

Актер Гела Месхи закрутил роман с молодой актрисой Катрин Асси, которая стала известна широкой публике после выхода сериала «Улетный экипаж», где она сыграла одну из главных ролей. Супруг актрисы Екатерины Климовой в апреле этого года очень тепло общался с Асси на Московском международном кинофестивале. Более того, он не стесняясь обхватывал молодую актрису за талию, брал ее за руки. При этом на тот момент еще не было известно, что Климова и Месхи больше не живут вместе.

Екатерина Климова, Гела Месхи,
Екатерина Климова разводится с Гелой Месхи/globallookpress.com

О Катрин Асси известно, что это одна из самых перспективных молодых актрис. Детство она провела в США. Ее мама – дизайнер одежды и владелица модного бренда. Отец девушки – арабский бизнесмен Мохаммед Асси, именно ему Катрин обязана экзотической внешностью и восточной фамилией. В начале 2000-х семья вернулась в Москву. Катрин окончила ВГИК и начала сниматься в эпизодах.

Гела Месхи, Катрин Асси, Екатерина Климова
Месхи влюбился в Катрин Асси/globallookpress.com

Напомним, что не так давно Екатерина Климова, у которой от Гелы Месхи есть общий ребенок, отнесла заявление на развод в Хамовнический суд Москвы. В последнее время пара не появлялась на публике вместе. Более того, Климова уже несколько месяцев не носит обручальное кольцо. Кстати, после новости о разводе Гела Месхи удалил многие фотографии в своем Instagram. Сделал он это, судя по всему, чтобы в комментариях не развернулась бурная дискуссия, почему актер расстался со своей супругой.

Гела Месхи и Екатерина Климова считались одной из самых красивых пар в российском шоу-бизнесе. Она познакомились в 2013 году на съемочной площадке. Как чуть позже рассказывал актер, он без памяти влюбился в Екатерину Климову. Тогда он говорил, что ему все время хотелось поцеловать актрису. Климова и Месхи сыграли свадьбу в 2015 году. Вскоре на свет появилась их общая дочь Изабелла, сообщает «Комсомольская правда».

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Месхи закрутил роман со звездой сериала «Улетный экипаж»
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