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Дочь Юлии Началовой не отходит от мачехи на отдыхе в Турции

Вера Алдонина очень сдружилась со второй супругой своего отца.

Дочь Юлии Началовой не отходит от мачехи на отдыхе в Турции
Вера Алдонина привязалась к своей мачехи/globallookpress.com

Дочь скончавшейся в марте певицы Юлии Началовой Вера Алдонина не отходит на отдыхе в Турции от своей мачехи Ольги, второй жены своего отца. В сторис Instagram нынешняя супруга футболиста регулярно размещает видеозаписи, на которых видно, как ребенок сильно к ней привязался. К примеру, на очередном кадре можно увидеть, как жена спортсмена сидит вместе с Верой Алдониной за столом. Судя по всему, их снимает Евгений.

Вера Алдонина, Ольга Алдоина, Турция, Юлия Началова
Дочь Началовой очень сдружилась с Ольгой Алдониной/instagram.com/ole_ole4ka/

Надо сказать, что Ольга Алдонина после смерти Юлии Началовой окружила Веру материнской заботой. Девочка практически не грустит. Она все время около своей мачехи, которую сильно полюбила.

Отметим, что не так давно прошел слух, что Евгений Алдонин чуть ли не вероломно забрал дочь у родителей Юлии Началовой. Напомним, что девочка жила после смерти исполнительницы у них. Впрочем, эта информация оказалась не верна. Просто сейчас в школе каникулы, потому Евгений забрал ребенка с собой в Турцию, где у него открыта школа юных футболистов. К спортсмену приезжают ребята со всей страны, чтобы повысить свои навыки игры в футбол.

Отец Юлии Началовой Виктор не так давно признавался, что сразу после окончания летних каникул Вера снова переедет жить к бабушке и дедушке, которых также очень сильно любит. Кроме того, школа, в которой она обучается, находится рядом с домом родителей Началовой. Напомним, что осенью Вера Алдонина вступит в права наследства. Именно она станет обладательницей квартиры своей матери. Стоимость жилья оценивается в сто миллионов рублей.

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Тэги:

Вера АлдонинаВиктор НачаловЕвгений АлдонинОльга АлдонинаТурцияЮлия Началова
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Дочь Юлии Началовой не отходит от мачехи на отдыхе в Турции
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