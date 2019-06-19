Шепелев рассказал о травле после выхода программ, посвященных Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram рассказал о травле, которой он подвергся после выхода на центральных каналах программ, посвященных четвертой годовщине смерти его гражданской супруги певицы Жанны Фриске. По словам мужчины, у него в соцсетях сейчас творится настоящий коллапс. Впечатлительные люди насмотрелись телевизор и пишут злые комментарии, адресованные ему.

«Лучики добра, мои любимые. Заметил, что у меня есть категория подписчиц, которые оставляют комментарии типа «гори в аду, гнида», «что б ты сдох, мразь». А в их профиле, если заглянуть, написано «любящая мамочка двух чудных детишек» и фоточки котиков, пирогов и цветочков. «Конченый ублюдок». Это смешно. Какой контраст! Интересно, их домашние знают, чем мать занимается в свободное время? Ладно мать. Бабушка!» — сказал Дмитрий Шепелев.

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По словам телеведущего, не нужно нагнетать обстановку и писать ему разные гадости. Как сказал Шепелев, читать он их все равно не будет. Кроме того, он не собирается вступать в никому ненужный спор. Телеведущий отметил, что у него есть право не говорить о личном. Он благодарен всем тем, кто не потерял в этой раскалённой обстановке здравый смысл.

Напомним, что в эфире нескольких центральных каналов вышли программы, в которых основной лейтмотив в том, что Шепелев не дает родным Жанны Фриске, в первую очередь бабушке и дедушке, видеться с внуком Платоном, которому уже исполнилось шесть лет.