Наследники Алибасова нервничают и спорят при живом продюсере

Несчастный случай с Бари Алибасовым, выпившим по ошибке вместо сока средство для прочистки труб, особенно в те дни, когда жизнь продюсера могла оборваться в любой момент, сделал как никогда актуальным вопрос о его наследстве. Как выяснилось, в палату реанимации был срочно вызван нотариус, который засвидетельствовал новое завещание Бари Каримовича, а предыдущее, составленное несколько лет, соответственно было отменено.

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Источник из окружения Алибасова, пожелавший остаться неизвестным отмечает, что сделано это было потому, что в последние годы в жизни продюсера произошли большие изменения. Он развелся с пятой женой, женился на Федосеевой-Шукшиной, у которой сложное жилищное положение, в жизнь Алибасова-старшего вошла старшая дочь Вера, о которой он и знать ничего не знал, пишет кр.ru.

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Вопреки правилам новое завещание было обнародовано и потенциальные наследники занервничали. Как отмечала недавно подруга Алибасова Лена Ленина, недвижимость продюсера его сыну придется делить с новоявленной сестрой, чего он делать, как пишет кр.ru, делать не хочет.

«Отцовским имуществом я не готов распоряжаться, перераспределять ничего не буду! Пусть Вера в любой момент приезжает ко мне в гости в Москву, я приму ее как родную. И если надо будет, помогу без всякого отцовского наследства. Так и напишите!» — подчеркнул сын продюсера.

Нежелание наследника делиться объяснимо – недвижимость Бари Каримовича дорогая даже по меркам Москвы. Аналогичные, как у Алибасова квартиры в этом доме стоят от 70 млн. рублей, а девятикомнатные апартаменты – 2,5 миллиона долларов.

Другие наследники, участники группы «На-На», по утверждениям той же Лениной, тоже переругались после того, как стало известно, что именно они унаследуют права на группу. Однако, как отмечает Андрей Разин, главное в этом вопросе – кому достанутся авторские права Алибасова, ведь именно с них, например, сам продюсер «Ласкового мая» имеет от 1,5 до пяти миллионов рублей в месяц. Это один из главных источников доходов. И, как отмечает коллега Алибасова, не факт, что именно «на-найцы» их получат.