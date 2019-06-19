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Сын Рудковской улетел в Японию по рабочей визе для выступления

Кроме того, шестилетний мальчик презентует свою игрушку - ЧебуСашку.

Сын Рудковской улетел в Японию по рабочей визе для выступления
Во время поездки в Японию сын Рудковской презентует свою игрушку. Фото: instagram.com

Дети российских звезд спорта нередко идут по стопам своих прославленных родителей. Наиболее известные продолжатели династий, пожалуй, представляют фигурное катание и танцы на льду. Например, накануне многочисленные фанаты Татьяны Навки поздравляли олимпийскую чемпионку с трогательным спортивным достижением. Но ее, а младшей дочери Нади. Четырехлетняя девочка впервые в жизни стала победительницей спортивных соревнований, а звездная мама с гордостью показывала почетную грамоту.

А вот сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко свое умение кататься на коньках продолжает монетизировать. Недавно в своем Instgaram Гном Гномыч, как зовут Сашу родители, рассказал о том, что улетает в Японию. Там, на радость обожающей его публики, он примет участие в ледовом шоу Ice Prince Show, и, заодно, представит свою игрушку – ЧебуСашку.

Кстати, мальчик обратил внимание на то, что в Страну восходящего солнца вместе с мамой он отправляется по рабочей визе.

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Тэги:

выступлениестраница Гном ГномычаТатьяна Навкафигурное катаниеЯна Рудковскаяяпония
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Сын Рудковской улетел в Японию по рабочей визе для выступления
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