Сын Рудковской улетел в Японию по рабочей визе для выступления

Дети российских звезд спорта нередко идут по стопам своих прославленных родителей. Наиболее известные продолжатели династий, пожалуй, представляют фигурное катание и танцы на льду. Например, накануне многочисленные фанаты Татьяны Навки поздравляли олимпийскую чемпионку с трогательным спортивным достижением. Но ее, а младшей дочери Нади. Четырехлетняя девочка впервые в жизни стала победительницей спортивных соревнований, а звездная мама с гордостью показывала почетную грамоту.

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А вот сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко свое умение кататься на коньках продолжает монетизировать. Недавно в своем Instgaram Гном Гномыч, как зовут Сашу родители, рассказал о том, что улетает в Японию. Там, на радость обожающей его публики, он примет участие в ледовом шоу Ice Prince Show, и, заодно, представит свою игрушку – ЧебуСашку.

Кстати, мальчик обратил внимание на то, что в Страну восходящего солнца вместе с мамой он отправляется по рабочей визе.