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«Ничего лишнего»: Толкалина на «Кинотавре» показала ноги и Bulgari

На закрытие кинофестиваля актриса не стала надевать традиционное вечернее платье.

«Ничего лишнего»: Толкалина на «Кинотавре» показала ноги и Bulgari
Наряд от Bulgari выгодно подчеркнул стройные ноги Толкалиной. Фото: globallookpress.com

Совсем недавно закончилось одно из ярких культурных событий страны – 30-й кинофестиваль «Кинотавр». Потому, по следам последних событий российские знаменитости пока продолжают делиться впечатлениями, эмоциями и, конечно, снимками с красной ковровой дорожки.

Один из таких снимков опубликовала на своей странице в Instgram Любовь Толкалина, вновь на радость, поклонникам продемонстрировав свои длинные, стройные ноги. Примечательно, что именно на это, а также на изысканный наряд от Bulgari звезда и хотела обратить внимание фанатов, что ей, безусловно, удалось.

«У всех платья, у меня ничего лишнего — ноги и BULGARI… спасибо всем-всем кто с любовью нежными своими руками выпускал наш звездный десант в космос у Зимнего театра в Сочи ….. это было незабываемо», — пишет артистка.

Ну, а снимок, на котором Любовь запечатлена в блестящем сребристом комбинезоне, них которого представляли собой совсем короткие шорты, с удовольствием комментировали поклонники, а также звездные коллеги Толкалиной. Так, Ольга Кабо отметила, что в новом образе Любовь – великолепна.

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"Кинотавр" 2019актрисаЛюбовь Толкалинановый образ
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«Ничего лишнего»: Толкалина на «Кинотавре» показала ноги и Bulgari
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