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Велосипедист разбил автомобиль Леонида Ярмольника

В аварии никто не пострадал.

Велосипедист разбил автомобиль Леонида Ярмольника
Ярмольнику пришлось вызвать ДПС. Фото: globallookpress.com

Не так давно СМИ сообщали о ДТП, участником которого стал российский актер Леонид Ярмольник. Тогда звезда заплатил крупную сумму в качестве компенсации ФСО за повреждение служебного автомобиля на Кутузовском проспекте.

Накануне же, с Ярмольником произошел новый инцидент, произошедший недалеко от Новодевичьего монастыря. Актер на своем автомобиле стоял на светофоре перед пешеходным переходом, когда в машину врезался велосипедист. При этом мужчина упал на капот Мерседеса Леонида.

Как отмечает концертный директор актера Табриз Шахиди, нарушителем в данной ситуации был велосипедист, который, к тому же, поцарапал решетку и капот машины. Потому для оформления всех бумаг для страховой Ярмольнику пришлось вызывать ДПС. А так, мол, участники ДТП разошлись полюбовно, никто не пострадал, все счастливы, пишет кр.ru.

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Тэги:

аварияДТП с актеромЛеонид Ярмольник
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Велосипедист разбил автомобиль Леонида Ярмольника
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