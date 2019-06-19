Велосипедист разбил автомобиль Леонида Ярмольника

Не так давно СМИ сообщали о ДТП, участником которого стал российский актер Леонид Ярмольник. Тогда звезда заплатил крупную сумму в качестве компенсации ФСО за повреждение служебного автомобиля на Кутузовском проспекте.

Накануне же, с Ярмольником произошел новый инцидент, произошедший недалеко от Новодевичьего монастыря. Актер на своем автомобиле стоял на светофоре перед пешеходным переходом, когда в машину врезался велосипедист. При этом мужчина упал на капот Мерседеса Леонида.

Как отмечает концертный директор актера Табриз Шахиди, нарушителем в данной ситуации был велосипедист, который, к тому же, поцарапал решетку и капот машины. Потому для оформления всех бумаг для страховой Ярмольнику пришлось вызывать ДПС. А так, мол, участники ДТП разошлись полюбовно, никто не пострадал, все счастливы, пишет кр.ru.