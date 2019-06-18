Дочь Татьяны Навки впервые победила на соревнованиях

В то время, как полстраны внимательно следит за спортивными достижениями сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко, еще в одной не менее звездной и спортивной семье подрастает, возможно, будущая чемпионка.

Накануне бывшая фигуристка Татьяна Навка поделилась в Instagram важным и радостным событием для всей ее семьи. Впервые в жизни дочь спортсменки, четырехлетняя Надя, выиграла соревнования. Она заняла первое место в открытых юношеских соревнованиях по фигурному катанию на коньках по разряду «Новичок».

«Первое в нашей жизни I место!» — подписала снимки с маленькой победительницей Татьяна Навка.

С первой важной победой маленькую звездочку поздравили бывшие коллеги Татьяны Анна Семенович и Илья Авербух.