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40 дней без Сергея Доренко: Мцитуридзе почтила память журналиста

Главреда радиостанции «Говорит Москва» не стало 9 мая.

40 дней без Сергея Доренко: Мцитуридзе почтила память журналиста
Сергей Доренко / Global Look Press

Ровно 40 дней назад — 9 мая — не стало главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко. Журналисту стало плохо на дороге, когда он был за рулем собственного мотоцикла. Позже врачи констатировали смерть от разрыва аорты.

Похоронить звезду российской журналистики смогли не сразу из-за споров внутри семьи. Старшие дочери Доренко от первого брака настаивали на дополнительной экспертизе, подозревая, что молодая жена Юлия могла его отравить. Однако медики подтвердили, что смерть Сергея Леонидовича наступила из-за проблем с сердцем.

Прощание с главредом радиостанции «Говорит Москва» состоялось 17 мая на Троекуровском кладбище. Проститься с журналистом пришли не только близкие и коллеги, но и сотни поклонников и почитателей. Согласно воле Доренко его тело кремировали.

Почтить память Сергея Доренко спустя 40 дней после его смерти решила известная телеведущая и киновед Екатерина Мцитуридзе. На своей странице в соцсети Instagram она опубликовала совместную фотографию с журналистом и посвятила ему стихотворение.

Подписчики Мцитуридзе отметили, что время летит так быстро — уже как 40 дней с нами нет Сергея Леонидовича.

Накануне, 18 июня, память супруга у себя в Instagram почтила Юлия Доренко. Она вспомнила о заслугах мужа и о том, что многие поклонники называли Сергея своим «отцом».

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40 дней без Сергея Доренко: Мцитуридзе почтила память журналиста
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