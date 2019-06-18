Борт с Киркоровым не касался земли перед уходом на второй круг

Источник, знакомый с ситуацией вокруг посадки с самолетом певца Филиппа Киркорова в аэропорту Домодедово, сообщил, что лайнер не касался земли перед уходом на второй круг, как об этом ранее сообщил артист. Командир раньше принял решение о повторном заходе.

В пресс-службе авиакомпании отметили, что причиной внештатной ситуации стал ветер. Командир воздушного судна принял решение в данной ситуации не рисковать. В итоге спустя несколько минут самолет совершил посадку в штатном режиме. В данный момент известно, что лайнер уже вылетел в следующий рейс точно по расписанию, сообщает портал rns. online.

Представитель Киркорова заверила Teleprogramma.pro, что артист и его дети чувствуют себя хорошо.

больше по теме В авиакомпании объяснили, почему самолет с Киркоровым ушел на второй круг Решение о повторном заходе при посадке принял пилот.

Ранее поп-король российской эстрады Филипп Киркоров заявил, что ему и другим пассажирам, находящимся на борту самолета Варна – Москва, пришлось пережить несколько не самых приятных минут. Самолет, как сказал Киркоров, коснулся земли, а потом вдруг начал резко набирать высоту. Из Болгарии знаменитый певец возвращался вместе со своими детьми – Аллой-Викторией и Мартином.

Интересно, что уже через два дня Филиппу Киркорову снова предстоит сесть в самолет. Он вместе с детьми отправится в Америку. Ранее об этом заявила Алла-Виктория, когда поздравляла с днём рождения юмориста Максима Галкина.