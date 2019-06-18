НОВОСТИ

Борт с Киркоровым не касался земли перед уходом на второй круг

Причиной внештатной ситуации стал сильный ветер.

Борт с Киркоровым не касался земли перед уходом на второй круг
Филипп Киркоров уже через два дня снова полетит на самолете/globallookpress.com

Источник, знакомый с ситуацией вокруг посадки с самолетом певца Филиппа Киркорова в аэропорту Домодедово, сообщил, что лайнер не касался земли перед уходом на второй круг, как об этом ранее сообщил артист. Командир раньше принял решение о повторном заходе.

Филипп Киркоров, Домодедово
Филипп Киркоров пережил не самые приятные моменты/globallookpress.com

В пресс-службе авиакомпании отметили, что причиной внештатной ситуации стал ветер. Командир воздушного судна принял решение в данной ситуации не рисковать. В итоге спустя несколько минут самолет совершил посадку в штатном режиме. В данный момент известно, что лайнер уже вылетел в следующий рейс точно по расписанию, сообщает портал rns. online.

Представитель Киркорова заверила Teleprogramma.pro, что артист и его дети чувствуют себя хорошо.

Ранее поп-король российской эстрады Филипп Киркоров заявил, что ему и другим пассажирам, находящимся на борту самолета Варна – Москва, пришлось пережить несколько не самых приятных минут. Самолет, как сказал Киркоров, коснулся земли, а потом вдруг начал резко набирать высоту. Из Болгарии знаменитый певец возвращался вместе со своими детьми – Аллой-Викторией и Мартином.

Интересно, что уже через два дня Филиппу Киркорову снова предстоит сесть в самолет. Он вместе с детьми отправится в Америку. Ранее об этом заявила Алла-Виктория, когда поздравляла с днём рождения юмориста Максима Галкина.

Вам может быть интересно:

В авиакомпании объяснили, почему самолет с Киркоровым ушел на второй круг Стало известно о состоянии Киркорова и его детей после инцидента с самолетом Киркоров прокомментировал ЧП с самолетом при посадке

Тэги:

Аварийная ситуацияВарнаДомодедовоМоскваФилипп Киркоров
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Борт с Киркоровым не касался земли перед уходом на второй круг
Интересно?
Поделись с друзьями: