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Стало известно о состоянии Киркорова и его детей после инцидента с самолетом

Корреспонденты портала Teleprogramma.pro дозвонились до пресс-службы артиста и узнали детали произошедшего.

Стало известно о состоянии Киркорова и его детей после инцидента с самолетом
Филипп Киркоров / Global Look Press

Поклонники Филиппа Киркорова по-настоящему перепугались, когда в Сети появились первые новости о том, что самолет с певцом и его детьми на борту совершил жесткую посадку в московском аэропорту Домодедово.

Как выяснилось, пассажирский лайнер, следовавший рейсом Варна – Москва, ударился шасси о взлетную полосу, после чего пилоты решили увести самолет на второй круг.

Филипп Киркоров улетает из Варны
Филипп Киркоров улетает из Варны / www.instagram.com/fkirkorov/

Ситуацию вскоре прокомментировал сам Филипп Киркоров. Он спокойно рассказал о произошедшем и отметил профессионализм пилотов. При этом артист добавил, что дети все-таки немного перепугались.

Журналисты портала Teleprogramma.pro дозвонились до сотрудника пресс-службы Киркорова, Анны Кунцман, и уточнили подробности произошедшего.

Она напомнила, что самолеты летают по всему миру каждый день и иногда внештатные ситуации действительно случаются, в этом нет ничего необычного. Что касается самого поп-короля, то с ним и детьми все в порядке.

«С Филиппом все в порядке, он приземлился. Мы в рабочем режиме готовимся к премьере клипа. Тур в Болгарии прошел замечательно и дальше у нас по плану туры в разных городах России и других стран. Поэтому все в порядке, все чувствуют себя хорошо», – сказала Кунцман порталу Teleprogramma.pro.

Напомним, что в начале июня Филипп Бедросович гастролировал по родной Болгарии. Артист уже поблагодарил жителей этой страны за радушный прием.

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Стало известно о состоянии Киркорова и его детей после инцидента с самолетом
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