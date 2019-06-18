Стало известно о состоянии Киркорова и его детей после инцидента с самолетом

Поклонники Филиппа Киркорова по-настоящему перепугались, когда в Сети появились первые новости о том, что самолет с певцом и его детьми на борту совершил жесткую посадку в московском аэропорту Домодедово.

Как выяснилось, пассажирский лайнер, следовавший рейсом Варна – Москва, ударился шасси о взлетную полосу, после чего пилоты решили увести самолет на второй круг.

Ситуацию вскоре прокомментировал сам Филипп Киркоров. Он спокойно рассказал о произошедшем и отметил профессионализм пилотов. При этом артист добавил, что дети все-таки немного перепугались.

Журналисты портала Teleprogramma.pro дозвонились до сотрудника пресс-службы Киркорова, Анны Кунцман, и уточнили подробности произошедшего.

больше по теме Киркоров подал в суд на музыканта, обвинившего его в плагиате Французский композитор Дидье Маруани неоднократно обвинял короля российской эстрады в краже его музыки.

Она напомнила, что самолеты летают по всему миру каждый день и иногда внештатные ситуации действительно случаются, в этом нет ничего необычного. Что касается самого поп-короля, то с ним и детьми все в порядке.

«С Филиппом все в порядке, он приземлился. Мы в рабочем режиме готовимся к премьере клипа. Тур в Болгарии прошел замечательно и дальше у нас по плану туры в разных городах России и других стран. Поэтому все в порядке, все чувствуют себя хорошо», – сказала Кунцман порталу Teleprogramma.pro.

Напомним, что в начале июня Филипп Бедросович гастролировал по родной Болгарии. Артист уже поблагодарил жителей этой страны за радушный прием.