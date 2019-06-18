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Меган Маркл гордится спасением бездомного пса

Герцогиня Сассекская написала предисловие к годовому отчету о работе благотворительной организации по защите домашних животных.

Меган Маркл гордится спасением бездомного пса
Меган Маркл приютила бездомную собаку. Фото: Global Look Press

Меган Маркл является патронессой благотворительной организации по защите домашних животных «Мейхью». Герцогиня Сассекская написала предисловие к годовому отчету о работе фонда, который начала со слов о своем питомце.

Собаку по имени Гай Меган привезла из Канады в Лондон. Пес был рядом с ней в утро ее свадьбы с принцем Гарри, которая состоялась в мае прошлого года. Спустя всего пару месяцев после женитьбы молодожены завели щенка лабрадора.

В своей речи Меган назвала себя «гордой хозяйкой спасенной собаки», отметив, что не понаслышке знает, какую радость приносят в дом животные.

«Ту роль, которую мы, люди, играем в пристраивании и спасении животных жизненно необходима, но тот вклад, который делает фонд «Мейхью» – неоценим», – написала она.

Организация оказывает ветеринарную помощь и поддержку собакам и кошкам по всему миру.

Герцогиня уверена, что каждый взятый в дом питомец изменит жизнь его владельцев. Меган отметила, что хотя это и большая ответственность, она с лихвой окупится той радостью, которую подарит четвероногий друг.

Свое предисловие герцогиня написала еще до того, как уйти в декрет. Последний раз она была с визитом в данной организации в январе 2019 года, сообщает Yahoo.

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благотворительная организацияБританская королевская семьядомашние животныедомашние питомцызащита животныхкоткотыкошки
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Меган Маркл гордится спасением бездомного пса
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