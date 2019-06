Меган Маркл гордится спасением бездомного пса

Меган Маркл является патронессой благотворительной организации по защите домашних животных «Мейхью». Герцогиня Сассекская написала предисловие к годовому отчету о работе фонда, который начала со слов о своем питомце.

Собаку по имени Гай Меган привезла из Канады в Лондон. Пес был рядом с ней в утро ее свадьбы с принцем Гарри, которая состоялась в мае прошлого года. Спустя всего пару месяцев после женитьбы молодожены завели щенка лабрадора.

В своей речи Меган назвала себя «гордой хозяйкой спасенной собаки», отметив, что не понаслышке знает, какую радость приносят в дом животные.

«Ту роль, которую мы, люди, играем в пристраивании и спасении животных жизненно необходима, но тот вклад, который делает фонд «Мейхью» – неоценим», – написала она.

Организация оказывает ветеринарную помощь и поддержку собакам и кошкам по всему миру.

Learning more about @TheMayhew’s International programmes in Afghanistan, Georgia, Russia and India with Dr Mo — last year Mayhew neutered 12,109 cats and dogs overseas. pic.twitter.com/IjicbAuRx9

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 16 января 2019 г.