Киркоров прокомментировал ЧП с самолетом при посадке

Лайнер с артистом и его детьми совершил жесткую посадку в Домодедово.

Филипп Киркоров вместе со своими детьми пережил не самый лучший перелет в своей жизни. Скорее всего, рейс Варна-Москва запомнится артисту надолго.

По данным сайта Flightradar24, пассажирский лайнер компании S7 совершил жесткую посадку в аэропорту Домодедово, ударившись шасси о взлетно-посадочную полосу. Затем пилоты приняли решение уйти на второй круг. После этого экипаж сумел успешно посадить самолет.

Однако многие пассажиры по-настоящему перепугались. Сам Филипп Киркоров достаточно стоически воспринял произошедшее с ним и его детьми на борту. В интервью радиостанции «Говорит Москва» он отметил профессионализм пилотов, которые вовремя среагировали на внештатную ситуацию.

Что касается исполнителя, то он и его дети чувствуют себя хорошо, хотя Алла-Виктория и Мартин, конечно, немного перепугались.

«Мы все живы, здоровы, слава богу. Мы уже сошли с рейса», — рассказал журналистам Киркоров.

На своей странице в Instagram Филипп Бедросович не стал писать о ЧП, а только поблагодарил Болгарию за радушный прием и пообещал вернуться снова. В начале июня певец гастролировал по городам своей родины.