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На «Муз-ТВ» прокомментировали ссору Лободы и Лазарева

Представитель канала поделился деталями услышанного разговора.

На «Муз-ТВ» прокомментировали ссору Лободы и Лазарева
Светлана Лобода Фото: Globallookpress

Последние дни в центре всеобщего обсуждения скандал между Сергеем Лазаревым и Светланой Лободой, который имел место на вручении премии «Муз-ТВ». Сами артисты пока не дают развернутых комментариев.

Один из представителей канала рассказал, что Лазарев подошел к гендиректору канала Арману Давлетярову и довольно грубо высказал ему свои претензии. По его словам, Давлетярову пришлось резко осадить артиста.

«Он осадил Сергея в достаточно грубой форме — только так человек смог успокоиться», – приводит слова источника «Лента.ру».

По его словам, Давлетярову пришлось напомнить, что премия не должна становиться яблоком раздора между участниками, а, наоборот, призвана служить площадкой для демонстрации творческих достижений.

Предположительно, причиной конфликта стала невозможность Лазарева выступить в тот вечер — из-за ряда технических условий, которых требовал его номер. В то время как Лободе отвели время для шести песен — якобы именно этот факт и вызвал возмущение артиста.

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Тэги:

Премия Муз-ТВСветлана ЛободаСергей Лазарев
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На «Муз-ТВ» прокомментировали ссору Лободы и Лазарева
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