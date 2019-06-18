На «Муз-ТВ» прокомментировали ссору Лободы и Лазарева

Последние дни в центре всеобщего обсуждения скандал между Сергеем Лазаревым и Светланой Лободой, который имел место на вручении премии «Муз-ТВ». Сами артисты пока не дают развернутых комментариев.

Один из представителей канала рассказал, что Лазарев подошел к гендиректору канала Арману Давлетярову и довольно грубо высказал ему свои претензии. По его словам, Давлетярову пришлось резко осадить артиста.

«Он осадил Сергея в достаточно грубой форме — только так человек смог успокоиться», – приводит слова источника «Лента.ру».

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По его словам, Давлетярову пришлось напомнить, что премия не должна становиться яблоком раздора между участниками, а, наоборот, призвана служить площадкой для демонстрации творческих достижений.

Предположительно, причиной конфликта стала невозможность Лазарева выступить в тот вечер — из-за ряда технических условий, которых требовал его номер. В то время как Лободе отвели время для шести песен — якобы именно этот факт и вызвал возмущение артиста.