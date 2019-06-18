Привязанный к больничной койке Алибасов думал, что его похитили

Через несколько дней после выписки из больницы Бари Алибасов отправится в Казахстан, где продолжит восстанавливать здоровье в элитной клинике. Из НИИ Склифосовского продюсер ушел по собственному желанию, несмотря на рекомендации медиков остаться.

Как рассказала порталу teleprogramma.pro близкая подруга Бари Каримовича, диетолог Марият Мухина, сейчас его состояние далеко от идеального. Последний не заживший до сих пор ожог пищевода может зарубцеваться неправильно, в этом случае 72-летнему артисту грозит инвалидность.

Кроме того, Алибасов все еще не оправился полностью от лекарственной комы и действия других медикаментов. В первое время после того, как продюсера госпитализировали, его пришлось привязывать к больничной койке, чтобы, придя в сознание, он не навредил сам себе.

«Когда человек лежит без сознания, его привязывают, иначе он неосознанно может выдрать из артерии канюлю и просто умрет от кровотечения в шее», – говорит Мухина.

Очнувшись прикованным к больничной кровати, основатель «На-на» решил, что его похитили злоумышленники.

«Бари сам сейчас не всегда адекватно воспринимает происходящее. Было такое, что он думал, будто его взяли в плен, похитили», – призналась Марият.

Из-за неприятной для него больничной обстановки продюсер, который очень благодарен врачам за его спасение, решил побыстрее покинуть медучреждение.