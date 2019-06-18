Покинувшему больницу Алибасову может стать хуже

После выписки из НИИ Склифосовского у продюсера сохраняется риск инвалидности.

К радости поклонников, здоровье Бари Алибасова значительно улучшилось. Накануне продюсер выписался из НИИ Склифосовского, куда его доставили с тяжелейшим химическим ожогом внутренних органов.

Спасая жизнь и здоровье основателя группы «На-на», медики сделали все возможное. Он пошел на поправку так быстро, что удивил даже врачей, не ожидавших подобного от 72-летнего пациента.

Но, к сожалению, у Бари Каримовича остается риск ухудшения состояния. Как рассказала диетолог и подруга продюсера Марият Мухина, побывавшая на последнем медицинском консилиуме по Алибасову, от ожогов «Кротом» у него осталась всего одна язва в пищеводе.

Заживление подобного ожога может идти долго — до двух лет. Медики опасаются: если процесс пойдет не так, как нужно, у продюсера произойдет сужение пищевода из-за рубцовой ткани. В этом случае он больше не сможет самостоятельно глотать и останется инвалидом. Ему до конца дней придется проводить специальные процедуры, чтобы расширить пищевод.

Однако 72-летний шоумен принял решение покинуть больницу. Теперь он продолжит реабилитацию в элитной клинике в Казахстане.