Причиной смерти дедушки Меган Маркл стала нелепая случайность

Элвина Рэгланда не стало девять лет назад.

Меган Маркл является счастливой матерью сына Арчи и супругой принца Гарри — они главные мужчины в ее жизни. Однако в ее жизни был еще один — дедушка по материнской линии Элвин Рэгланд.

Он умер девять лет назад в возрасте 82 лет неподалеку от своего дома в Лос-Анджелесе, где вместе с ним жила мать Меган Дория. В то время его внучка находилась в Канаде на съемках «Форс-мажоров». Причиной смерти Элвина стала нелепая случайность.

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В обед он по-своему обыкновению пошел на прогулку с собакой и запутался в поводке, который обвязался вокруг его лодыжек.

Элвина нашли соседи всего в полукилометре от его дома. Он был без сознания. Они вызвали скорую, которая отвезла его в больницу, где он умер через девять дней.

Согласно отчету коронера, Рэгланд был найден без сознания примерно в 12:00 3 марта 2011 года. «Покойный очевидно выгуливал свою собаку, когда поводок обвязался вокруг одной из его лодыжек», — говорится в документе.

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У Элвина произошло кровотечение в мозгу. Врачи сделали операцию, но пациент так и не пришел в сознание — он скончался 12 марта. Причиной смерти назвали несчастный случай.

«Меган очень любила своего дедушку и он любил ее всей душой. Он был бы рад, что она вышла замуж за принца Гарри, и она тоже хотела бы, чтобы он это видел», — цитирует инсайдера Mirror.