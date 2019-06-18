Скромная Бузова считает себя популярней президента

Ольга Бузова, пожалуй, одна из самых «народных» певиц российской эстрады. Она выступает в самых маленьких городах страны, часто и с удовольствием общается с поклонниками, поэтому они яростно защищают ее во время каждой конфликтной ситуации.

Но сегодня Ольга заявила, что обошла по популярности самого президента РФ. В своем Instagram она привела статистику анализа поисковых запросов в Google.

Певица отметила, что ее новую песню «Водица» люди с одинаковым интересом ищут каждый день. В поиске YouTube Ольга лидирует уже вторую неделю подряд, что является абсолютным рекордом в стране.

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«Теперь Ольга Бузова не #ВтораяПослеПутина. По количествам запросов в Google Ольга начала обгонять самого президента — Владимира Путина. Проценты в сравнении это доказывают. Ольга Бузова — 58%, а Владимир Путин — 42%» — написала она.

Она поблагодарила своих фанатов за неугасающий интерес к ее персоне.