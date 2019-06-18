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Тарасова пожелала отметившему 24-летие Ковтуну «упорства»

Российский фигурист-одиночник Максим Ковтун празднует день рождения.

Тарасова пожелала отметившему 24-летие Ковтуну «упорства»
Татьяна Тарасова (Фото: Globallookpress.com)

18 июня свой день рождения отмечает фигурист-одиночник Максим Ковтун. Молодому человеку исполнилось 24 года. На личной страничке в Instagram заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поздравила спортсмена с личным праздником, опубликовав совместное фото с фигуристом.

«Максимка, поздравляю! Упорства, удовольствия от выбранного пути, благополучия и хорошего настроения», – отметила бывшая наставница олимпийского чемпиона Алексея Ягудина.

Сам Ковтун в комментариях поблагодарил Татьяну Анатольевну за поздравления.

«Татьяна Анатольевна, спасибо большое! Люблю вас», – добавил Максим.

К слову, 18 июня также отмечает день рождения и шоумен Максим Галкин, которому исполнилось 43 года. Телеведущий младше своей избранницы на 27 лет. Однако это не помешало супругам построить гармоничные отношения. Вместе с Аллой Пугачевой шоумен воспитывает 5-летних двойняшек Гарри и Лизу. Примадонна одна из первых поздравила мужа с днем рождения. Также о личном празднике телеведущего вспомнил композитор Игорь Николаев, певица Полина Гагарина, Лолита Милявская, Юлия Савичева и другие.

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Тарасова пожелала отметившему 24-летие Ковтуну «упорства»
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