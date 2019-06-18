Xiaomi начинает продажи телевизоров в России

В свете выхода нового устройства компании на российском рынке порталу Teleprogramma.pro удалось пообщаться с вице-президентом компании Xiaomi по международному развитию Mi TV Джанет Цзэн (Janet Zeng) и узнать о секретах успеха этого продукта.

— Джанет, добрый день! Мы очень рады, что вы наконец-то запустили телевизоры Mi TV в России.

— Мы в Xiaomi тоже очень рады, запуск наших телевизоров на российском рынке – большой шаг для компании.

-Мы знаем, что в Индии и Китае ваши телевизоры пользуются большим спросом. Могли бы вы рассказать, в чем секрет? Что делает их такими популярными?

— Xiaomi остается верна своей цели развивать инновации, оставляя главным приоритетом качество и эффективность. При выборе телевизора пользователи чаще всего обращают внимание на качество изображения и звука, также набирают популярность Smart TV. Телевизоры Mi TV вобрали в себя все самое лучшее для пользователей.

— А можно поподробнее?

— Они отображают яркие и насыщенные цвета с четкими деталями и оснащены двумя мощными динамиками, поддержкой DTS-HD и Dolby Audio, что позволяет создать атмосферу кинотеатра. В дополнение к этому для российского рынка была разработана программная платформа Patchwall, которая значительно упрощает поиск контента для просмотра, а также есть функция «голосового» управления.

— На презентации вы много говорили про систему Patchwall? Могли бы вы поподробнее рассказать о ней нашим читателям?

— PatchWall – это программная платформа, разработанная с учетом привычек российских пользователей. Она обеспечивает простой доступ к вашим любимым фильмам и шоу и имеет оптимизированную систему рекомендаций. Все подписки онлайн-кинотеатров находятся в одном месте. Также вы можете выполнять поиск по всем поставщикам контента, не переходя к конкретному приложению. Я могу бесконечно восхвалять PatchWall, точно так же, как вы можете бесконечно прокручивать ленту контента, чтобы найти то, что вы хотите посмотреть. Но я бы порекомендовала вам увидеть все своими глазами.

— Да, действительно, это очень удобная система. А с какими онлайн-кинотеатрами вы уже сотрудничаете?

— Мы сотрудничаем с некоторыми, если не со всеми, самыми популярными контент-провайдерами в России: YouTube, ivi, Okko, Кинопоиск, MeGoGo, 24hTV, TVZavr, Мегафон ТВ, Rutube, STS, Amediateka, SPB TV Neverthink и Red Bull TV

— И сколько же будут стоить ваши телевизоры в России?

— Телевизоры Mi TV можно будет приобрести с 25 июня. Цена модели Mi TV 4A 32” — 11 990 рублей, Mi TV 4S 43” — 22 990 рублей и Mi TV 4S 55” — 33 990 рублей. В рамках специальной акции с 25 июня по 5 августа будут действовать специальные цены: 9 990 рублей за Mi TV 4A 32”, 19 990 рублей за Mi TV 4S 43” и 29 990 рублей за Mi TV 4S 55”.