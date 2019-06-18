Дети Киркорова песней отметили 43-летие Галкина

Дети поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова Алла-Виктория и Мартин не забыли поздравить с 43-летием телеведущего Максима Галкина. В сторис Instagram поп-король заявил, что они вместе с детьми улетают из Болгарии в Москву.

«Ну вот и приехали в аэропорт. Летим в Москву. А через два дня в Америку. Жизнь бьет ключом. А сегодня еще день рождения Максима Галкина», — сказал Киркоров, после чего его дети начали петь: «С днем рождения тебя! С днем рождения, наш Максимка!» В конце ролика Мартин говорит сестре: «И кепочки опускаем».

больше по теме Киркоров оформил поздравление Галкину серией совместных снимков Юмористу сегодня исполнилось 43 года. На архивных кадрах звезды весело проводят время и обнимаются.

Отметим, что Максим Галкин очень дружен с Филиппом Киркоровым, несмотря на то, что его нынешняя супруга ранее была замужем за поп-королем. У звезд не возникает по этому поводу никаких конфликтов и разногласий. Дети Киркорова и Галкина очень дружат между собой. Они посещают дни рождения друг друга.

Филипп Киркоров сейчас находится в отпуске. Не так давно, кстати, у него состоялся концерт в Бургасе. В зале не было свободных мест. Певца очень любят в этой стране. Всем известно, что его отец по национальности болгарин.