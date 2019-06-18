Отец Жанны Фриске рассказал о знаках, которые подает ему дочь

Семья Жанны Фриске не может смириться с ее смертью и спустя четыре года после трагедии. Отец певицы Владимир признался, что она часто приходит к нему во снах. Закрывая по ночам глаза, он видит, как гуляет с покойной дочерью по самым разным местам, например, Майами или Одессе.

больше по теме Юлия Савичева вспомнила встречу в гримерке с Жанной Фриске По словам певицы, она запомнила тот разговор навсегда.

По словам мужчины, долгое время во сне ему казалось, что Жанна жива. Только сейчас к нему приходит осознание, что ее больше нет. При этом Фриске уверен, что артистка пытается подать ему какой-то знак, сообщить о чем-то.

«Сейчас дочь снится так, что я понимаю, что она умерла… Мне кажется, что Жанна мне что-то хочет сказать», – говорит Владимир Борисович.

Какую именно информацию певица старается донести до отца, он пока не понимает. Он верит, что это какое-то хорошее известие. Возможно, родители Фриске наконец смогут воссоединиться с ее сыном Платоном, которого растит Дмитрий Шепелев. Между тем, в последние месяцы здоровье Владимира Фриске ухудшилось. Как сообщет «Собеседник», он начал испытывать сильнейшие боли в сердце. Мужчина уже несколько раз ложился в больницу, но причин недомогания медики так и не обнаружили.

Напомним, Жанны Фриске не стало 15 июня 2015 года, она скончалась от рака мозга. Как сообщал портал Teleprogramma.pro, отец исполнительницы приобрел все места на кладбище рядом с ее могилой. Он надеется, что, когда придет срок, все родные певицы окажутся рядом с ней.