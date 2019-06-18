Алибасов не является собственником многомиллионной недвижимости

По словам адвоката Сергея Жорина, продюсер даже живет в квартире, на которую не имеет прав.

После отравления веществом для очистки труб, которое произошло по нелепой случайности, жизнь Бари Алибасова несколько дней висела на волоске. Пока создатель «На-На» находился в искусственной коме, остро встал вопрос о том, кому достанутся его активы в случае смерти.

больше по теме Бари Алибасов зарабатывал миллион долларов в месяц на группе «На-на» В последнем перед отравлением интервью продюсер вспомнил о пике популярности своего коллектива.

Наследникам артиста досталось бы многомиллионное состояние. У продюсера несколько элитных квартир в самом центре столицы, земельный участок, права на творчество его группы, а также ценные бумаги на сумму примерно в два миллиона долларов и архивы, которые оцениваются и вовсе в миллиарды рублей.

Но, как выяснилось, Алибасов не является собственником своей недвижимости. Как рассказал адвокат Сергей Жорин, чтобы приобрести апартаменты, в которых он проживает сейчас, в 2010 году артист продал предыдущее жилье. Деньги он передал неким лицам, связанным с руководством Департамента жилищной политики Москвы. Знакомые должны были купить для знаменитости элитные квадратные метры, но этого так и не было сделано.

«Он творческий человек, а такие люди нередко полагаются на доверие», – рассказал Жорин в эфире программы «Пусть говорят».

В итоге Бари Каримович живет в своей квартире, не имея на это официальных прав. Адвокат продюсера отметил, что пытается вернуть жилье в собственность звездного клиента.

Напомним, накануне Бари Алибасова выписали из НИИ Склифосовского.