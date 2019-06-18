Олешко раскрыл секрет, с кем отдыхает на курорте

Актер Александр Олешко, который сейчас находится в отпуске, в Instagram разместил видеозапись. Он признался, что за последнее время только ленивый не поинтересовался у него, с кем же он отдыхает. Актер решил пролить свет на эту ситуацию.

«Сенсационное признание! Всем информационным агентствам!» — заявил Александр Олешко.

больше по теме Сменившего укладку Александра Олешко все равно узнали на отдыхе Актер театра и кино рассказал подписчикам забавную историю.

«Дорогие друзья. Меня тут все спрашивают. С кем же вы отдыхаете, Александр? Ну откройте секрет. Да как же так? Да у меня нет секретов! Я немножко отдыхаю, да. Отдыхаю я не один. Вместе с Александром Анатольевичем Ширвиндтом. Вот он. И вам рекомендую с ним отдыхать. Совершенно замечательная книга, которую я перечитываю уже, по-моему, третий раз. Люблю читать что-то интересное, доброе, хорошее, важное и вам советую. Отдыхайте с Ширвиндтом, как я», — сказал актер и продемонстрировал книгу «Склероз, рассеянный по жизни», которая принадлежит перу замечательного актера.

Добавим, что вокруг новой избранницы Александра Олешко ходит очень много слухов и непроверенной информации. Напомним, что актер ранее был полгода женат на актрисе Ольге Беловой, с которой познакомился во время учебы в театральном училище. Они сыграли свадьбу после получения образования. Однако брак быстро сошел на нет. В программе «Секрет на миллион», которую ведет популярная телеведущая Лера Кудрявцева, Олешко признался, что у него есть девушка, но он не спешит афишировать ее имя.