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Олешко раскрыл секрет, с кем отдыхает на курорте

Актера одолели расспросами его поклонники.

Олешко раскрыл секрет, с кем отдыхает на курорте
Александр Олешко пролил свет, с кем отдыхает на курорте/globallookpress.com

Актер Александр Олешко, который сейчас находится в отпуске, в Instagram разместил видеозапись. Он признался, что за последнее время только ленивый не поинтересовался у него, с кем же он отдыхает. Актер решил пролить свет на эту ситуацию.

«Сенсационное признание! Всем информационным агентствам!» — заявил Александр Олешко.

«Дорогие друзья. Меня тут все спрашивают. С кем же вы отдыхаете, Александр? Ну откройте секрет. Да как же так? Да у меня нет секретов! Я немножко отдыхаю, да. Отдыхаю я не один. Вместе с Александром Анатольевичем Ширвиндтом. Вот он. И вам рекомендую с ним отдыхать. Совершенно замечательная книга, которую я перечитываю уже, по-моему, третий раз. Люблю читать что-то интересное, доброе, хорошее, важное и вам советую. Отдыхайте с Ширвиндтом, как я», — сказал актер и продемонстрировал книгу «Склероз, рассеянный по жизни», которая принадлежит перу замечательного актера.

Добавим, что вокруг новой избранницы Александра Олешко ходит очень много слухов и непроверенной информации. Напомним, что актер ранее был полгода женат на актрисе Ольге Беловой, с которой познакомился во время учебы в театральном училище. Они сыграли свадьбу после получения образования. Однако брак быстро сошел на нет. В программе «Секрет на миллион», которую ведет популярная телеведущая Лера Кудрявцева, Олешко признался, что у него есть девушка, но он не спешит афишировать ее имя.

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Александр ОлешкоАлександр ШирвиндтЛера Кудрявцева
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Олешко раскрыл секрет, с кем отдыхает на курорте
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