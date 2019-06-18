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Водонаева охарактеризовала сына Алибасова за «трансляцию из палаты отца»

Модель считает, что в подобной ситуации не стоило «работать на публику».

Водонаева охарактеризовала сына Алибасова за «трансляцию из палаты отца»
Водонаева уверена, что Бари Алибасов хорошо заработает на истории со своим отравлением/globallookpress.com

Телеведущая Алена Водонаева высказалась по поводу того, что сын продюсера группы «На-На» Бари Алибасова устроил шоу из пребывания своего отца в больнице. Как она сказала, раньше таким «бизнесом» промышляли желтые СМИ, которые любыми способами пытались проникнуть в клиники и сделать снимки звезд, находящихся в плачевном состоянии. В данном же случае все сделал Алибасов-младший.

Бари Алибасов, Бари Алибасов-младший, Алена Водонаева
Бари Алибасову предстоит длительная реабилитация/globallookpress.com

Как считает Водонаева, Бари Алибасов — специалист по различному пиару, и он воспитал достойную смену. Сын продюсера сделал достоянием общественности каждый шаг своего отца, каждую строчку в анамнезе, ведя, по сути, прямую трансляцию из палаты родственника.

Водонаева задалась вопросом, насколько это правильно. Она напомнила, что родные великого гонщика немца Михаэля Шумахера до сих пор ничего не рассказывают о спортсмене, который еще в 2013 году получил тяжелые травмы, когда упал на горнолыжном курорте. Естественно, что нет никаких фотографий, по которым можно было бы понять, в каком состоянии сейчас пребывает спортсмен.

«Понравилась» Водонаевой и история с пропавшим котом продюсера, который пропал, а потом неожиданным образом нашелся. Как считает Водонаева, точка во всей этой истории, несмотря на выписку Алибасова, еще не поставлена. Скорее всего, как она думает, продюсер в ближайшее время появится на различных ток-шоу, где будет рассказывать во всех красках, как его угораздило выпить «Крота» вместо сока. Естественно, что продюсер группы «На-На» неплохо заработает на телевизионных эфирах, сообщает портал «7 дней».

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Водонаева охарактеризовала сына Алибасова за «трансляцию из палаты отца»
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