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Киркоров оформил поздравление Галкину серией совместных снимков

Юмористу сегодня исполнилось 43 года. На архивных кадрах звезды весело проводят время и обнимаются.

Киркоров оформил поздравление Галкину серией совместных снимков
Киркоров не забыл про день рождения Галкина/globallookpress.com

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров не прошел мимо дня рождения телеведущего Максима Галкина. Юмористу исполнилось 43 года. В сторис Instagram он разместил серию фотографий, на которых можно увидеть певца в обществе телеведущего и его супруги. «С Днем рождения, Максим», — подписал он архивные снимки.

Максим Галкин, Филипп Киркоров, Алла Пугачева
Киркоров поздравил Галкина с днем рождения/instagram.com/fkirkorov/

Напомним, что Филипп Киркоров был предыдущим мужем Примадонны отечественной сцены Аллы Пугачевой. Пара даже обвенчалась, однако этот брак распался. Вскоре певица и поп-король были развенчаны. Уже много лет звезда живет в браке с Максимом Галкиным. От этого союза в 2013 году на свет появились близнецы Гарри и Лиза. В этом году они пойдут уже в первый класс.

Отметим, что у Филиппа Киркорова также двое детей. И здесь не обошлось без помощи суррогатной матери. Сейчас популярный музыкант воспитывает дочь Аллу-Викторию и сына Мартина. Любопытно, что в этом году поп-король не собирался отдавать свою дочь в первый класс. Но его вызвали учителя и сказали, что девочке уже пора идти в школу. Она растет очень одаренным ребенком.

По этому поводу Филипп Киркоров очень расстраивался. Дело в том, что у Аллы-Виктории не было нормальной школьной сентябрьской линейки, как у всех детей. При этом учителя настоятельно не рекомендовали отдавать в один класс с сестрой Мартина Киркорова. По их мнению, девочка бы подавляла брата, так как она старше его. В итоге Филипп Киркоров послушался. Мартин пойдет в школу ближайшей осенью.

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Алла ПугачеваДень рождения Максима ГалкинаМаксим ГалкинФилипп Киркоров
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Киркоров оформил поздравление Галкину серией совместных снимков
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